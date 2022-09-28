رئيس البرلمان العربي: نعمل على إعداد مشروع قانون حول التأمينات الاجتماعية

قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إن المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، الذي يعقد اليوم بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة المالية، وهيئة التأمينات الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي، هدفه الوصول إلى أفضل ممارسات مثلى، مشيرا إلى أن أنظمة التقاعد تمثل شبكة أمان اجتماعى لا يمكن الاستغناء عنها.

وأضاف «العسومي»، أن فئة كبار السن أفنوا حياتهم لخدمة أوطانهم، لذلك يتم العمل على توفير فرص للرعاية والحصول على حقوقهم.

وناشد بأهمية تضافر جهود كل المؤسسات، وحل مشكلاتهم وتوفير كل أشكال الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

حفظ حقوق أصحاب المعاشات والمتقاعدين

وأكد أن البرلمان العربي يعمل من خلال دوره على حفظ حقوق أصحاب المعاشات والمتقاعدين، موضحا أن التحديات تفرض على البرلمان والحكومة فى الدول العربية المتعلقة بالتأمينات والمعاشات لكى تستجيب للتغيرات التى تشهدها المجتمعات العربية، والاستفادة من الطفرة الهائلة في التحول الرقمي حتى الوصول إلى منظمة متكاملة من الحماية الاجتماعية.

وأكد أن البرلمان العربي، يعمل على إعداد خطة عمل مشروع قانون عربي استرشادي حول التأمينات الاجتماعية، من أجل الوصول إلى أفضل نظم للتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن المؤتمر سيكون نافذة، وتبادل الخبرات بين الدول العربية.

المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050- التغيير والفرص».

يتناول المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «أبسيك»، القضايا والخبرات والرؤى المتعلقة بسياسات الحماية الاجتماعية، والأطر المؤسسية لخدمات التقاعد، ومنتجات المعاشات التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.