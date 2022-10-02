التخطيط: إعلان أولى نتائج مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لـ3 محافظات اليوم

أعلنت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ اليوم يشهد إعلان أولى نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمحافظات «الإسكندرية والبحيرة ومطروح»، والذي سينعقد بمحافظة الإسكندرية.

تقييم المشروعات حسب نسب الاستيفاء للمعايير

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة من المحافظات تمت طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، وجرى تصميم المنصة الإلكترونية التي تتضمن أداة التقييم وآلية لحفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة، بما يضمن الحيادية الكاملة والموضوعية في تقييم المشروعات.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وقال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنّه بإعلان أولى نتائج المبادرة اليوم، نكون وصلنا إلى مرحلة جني الثمار، وهي المرحلة الرابعة من المبادرة بعد المراحل الثلاث المهمة السابقة، المتمثلة في التدريب والورش التدريبية التي عقدتها وزارة التخطيط للجان التنفيذية، ومقيمي المشروعات بالمحافظات، ثم مرحلة تقديم المشروعات لكل المحافظات على المنصة الإلكترونية، ثم مرحلة تقييم المشروعات واستبعاد من لم يستوفي الشروط والمعايير المطلوبة.

وأكد السفير هشام بدر، أنّ المبادرة تتيح التمكين لجميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بشأن تحديات تغير المناخ وقدرات التكنولوجيات الحديثة، كما تهدف المبادرة إلى إدماج أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.