تحرير 569 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار ترشيد الكهرباء خلال يوم

أعلنت وزارة الداخلية تحرير 569 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء.

بيان وزارة الداخلية

وقال بيان وزارة الداخلية انه فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (569) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.