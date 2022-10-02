مي سليم لـ«الوطن»: «محامي نفسي» 15 حلقة.. ويُعرض في رمضان 2023

تشارك مي سليم في تقديم إحدى حكايات مسلسل «محامي نفسي»، الذي من المقرر أن يخوض السباق الرمضاني لعام 2023 بمشاركة عدد كبير من الفنانين فى عدد من الحكايات.

وكشفت الفنانة مي سليم تفاصيل مشاركتها في مسلسل «محامي نفسي»، قائلة إنّه عبارة عن حلقات منفصلة، إذ تشارك في تقديم 5 حلقات من المسلسل.

مي سليم تكشف تفاصيل مسلسل «محامي نفسي»

وعبرت مي سليم لـ«الوطن» عن سعادتها بمشاركتها في هذا العمل خاصة أنَّه 15 حلقات فقط، مبينة أنَّها تحب مثل هذا النوع من الأعمال كونه يقدم للجمهور وجبة فنية مكثفة دون تطويل.

مسلسل «محامي نفسي» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم مي سليم محمد رجب وإدوارد ومنة فضالي وصلاح عبدالله وأحمد صفوت ياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد عبدالله وإخراج أسد فولادكار.