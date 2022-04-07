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مي سليم عقب قفزها من ارتفاع 14 ألف قدم: كنت هضرب ميس حتة ألم

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محمد عزالدين
08:28 م | الخميس 07 أبريل 2022
مي سليم

مي سليم

قالت الفنانة مي سليم إنها تقرر غلق تليفونها المحمول عندما تشعر بالضيق، «مش بحب أقفله علطول عشان لو حد من أهلي أو لي لي عاوز يكلمني يطمن عليا»، لافتة أنها لا ترد على أرقام غريبة تتصل بها، «أنا تِنكة بس مش بحب أرد على أرقام غريبة».

مي سليم تقلد شقيقتها بطريقة كوميدية

وأضافت مي سليم خلال استضافتها في برنامج «نجوم السماء»، المذاع على شاشة القناة الأولى، «لو ميس معايا في الطيارة دلوقتي هديها حتة ألم مخدتهوش في حياتها»، وقامت بتقليد شقيقتها بطريقة كوميدية، قائلة: «هتقولي إيه يا مي مالك متوترة كدة لية، انتي أوفر في كل حاجة».

وغنت مي سليم عقب قفزها من ارتفاع 14 ألف قدم، أغنية «يا حبيبتي يا مصر» للمطربة الكبيرة شادية.

فكرة البرنامج

يذكر أن البرنامج يستضيف نجما في كل حلقة ليقفز من ارتفاع 14 ألف قدم، وذلك بالتعاون مع فريق سكاي دايف فاروس الذين قدموا عروض القفز بالمظلات في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

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