رابط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023.. التقديم يبدأ من 6 أكتوبر

تبدأ وزارة الخارجية الأمريكية تلقي طلبات الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية خلال 2023، بدءًا من السادس من أكتوبر الجاري، وحتى التاسع من نوفمبر المقبل، ويبحث الكثيرون عن رابط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 بعد إعلان موعد تلقي طلبات الهجرة.

وتعلن السلطات الأمريكية فتح الباب لتلقى طلبات الهجرة العشوائية، ويكثر البحث عن رابط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023.

وتطرح الولايات المتحدة الأمريكية 55 ألف تأشيرة هجرة عشوائية في القرعة السنوية، وبعد التقديم عبر رابط التسجيل فى الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، ويتم اختيار المهاجرين بشكل عشوائي عبر برنامج تأشيرة الهجرة التعدية DV.

وتستهدف القرعة السنوية تنويع السكان المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية عبر برنامج الهجرة العشوائية، وللتسجيل للهجرة يجب تسجيل الدخول عبر رابط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023.

شروط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا

- تسجيل البيانات الشخصية «الاسم، والعمر، والعنوان، والمؤهل الدراسي».

- تقديم الأوراق المطلوبة والمتمثلة في صورة شخصية، وصورة لجواز السفر، ويكون ساريا، وصورة البطاقة الشخصية.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- شهادة خبرة لأي مهنة في حالة عدم وجود مؤهل.

الاستعلام عن نتائج الهجرة غير الشرعية

- الدخول على هذا الرابط.

- الضغط على خانة check status.

- الضغط على كلمة continue.

- إدخال الرقم التأكيدي الذي حصلت عليه عند عملية التسجيل.

- إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- اضغط على submit لمعرفة نتيجتك من حيث القبول أو الرفض.

يشار إلى أنه يجرى السماح للذين اختيروا بشكل عشوائي، للحصول على الجرين كارد، ويتم من خلالها منحهم الإقامة لمدة 5 سنوات، بعدها يتم التقدم بطلب للحصول على الجنسية.