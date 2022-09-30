مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: روسيا فبركت نتائج استفتاء ضم 4 أقاليم أوكرانية

قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يعد انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو ما نواجهه اليوم بحذافيره، بإعلان روسيا ضم 4 أقاليم أوكرانية.

أمريكا تقترح قرارا لإدانة الاستفتاء على الأقاليم الأوكرانية

وأضافت المندوبة الأمريكية خلال كلمتها بمجلس الأمن الدولي لبحث الأخطار المترتبة على أمن الطاقة بعد استهداف خط «نورد ستريم» لنقل الغاز إلى أوروبا، أن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت قرارا مع ألبانيا لإدانة الاستفتاء غير القانوني على الأقاليم الأربعة الأوكرانية، والقرار واضح ومباشر فهو يدين هذا الاستفتاء غير القانوني ويدعو كل الدول لعدم الإقرار بأي وضع مختلف لأوكرانيا، وسحب القوات الروسية بشكل فوري من أوكرانيا.

الولايات المتحدة لن تعترف بأي أراض تضمها روسيا إلى سيادتها

وأشارت إلى أن موسكو فبركت نتائج استفتاءات ضم الأقاليم الأوكرانية، وضم روسيا لأراض أوكرانية يعتبر انتهاكا فاضحا للقانون الدولي.

وتابعت: «بوتين أخطأ في حساباته بشأن حربه في أوكرانيا، الولايات المتحدة لن تعترف بأي أراض تقوم روسيا بضمها إلى سيادتها، خطوة ضم روسيا لأقاليم أوكرانية تعتبر تصعيدا خطيرا على السلم والاستقرار».