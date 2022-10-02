النواب يرفض اعتراضين على تشكيل لجان البرلمان

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنَّه تلقى اعتراضين من الأعضاء على قوائم تشكيل اللجان النوعية، إلا أنَّه تمّ رفضهما.

ووافق المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على تشكيل اللجان النوعية الـ25، لتبدأ بعد ذلك عملية انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية «الرئيس - الوكيلين - أمين السر».

انتخابات اللجان النوعية

ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب نظمت إجراءات انتخابات اللجان النوعية، وتنص المادة 39 على: «يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان».

ذو الخبرة والتخصص

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

وكانت الجلسة البرلمانية الأولى من هذا اليوم قد بدأت الساعة 11 صباحًا، أحال رئيس مجلس النواب 3 مشروعات قوانين للجان المختصة