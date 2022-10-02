وزير التعليم: «هزور المدارس بشكل مفاجئ.. ومحدش يتوقع هكون فين»

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن لجان المتابعة التابعة لوزارة التربية والتعليم، تنتشر في جميع مدارس الجمهورية على مستوى الإدارات التعليمية لمتابعة سير العام الدراسي الجديد.

متابعة سير الدراسة في بني سويف

وأكد وزير التربية والتعليم خلال جولته في مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات بمدينه بني سويف، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على توجهه بصفة مستمرة لتفقد ومتابعة العملية التعليمية داخل المدارس، قائلا: «أنا شخصيا محدش هيتوقع أنا هروح فين، أو هزور مدرسة إيه في محافظة إيه».

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يرافقه محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير وانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد في 3 مدارس بمحافظة بني سويف.

انتظام 1220 مدرسة في محافظة بني سويف

وانتظمت الدراسة، اليوم الأحد ، بكامل طاقتها في 1220 مدرسة في بني سويف، حيث استقبلت ما يقارب الـ800 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام والفني.