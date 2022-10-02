طالبتان تلقيان الشعر أمام وزير التعليم خلال تفقده مدارس بني سويف

أثنى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، على الشعر الذي ألقته طالبتان بالصف الثالث الإعدادي، وذلك خلال تفقده لعدد من مدارس محافظة بني سويف اليوم.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بكلمات الشعر التي تضمنت الحديث عن الشهيد وفضله على مجتمعه، مشيدا بروح وأداء الطالبتين أثناء الإلقاء، حيث صافحهما ووجه لهما الشكر والدعم.

وكانت طالبتان تدعيان «نادين» و«جهاد» فاجأتا وزير التربية والتعليم بإلقاء شعر عن نصر أكتوبر المجيد داخل الفصل فور زيارته لإحدى المدارس.

وخلال كلمته للطلاب، أوضح وزير التربية والتعليم أن الشهيد ليس فقط أبطال حرب أكتوبر المجيدة، بل كل من ضحى في سبيل وطنه لمحاربة الإرهاب، كما أدار الوزير حوارا نقاشيا مع الطلبة حول حرب أكتوبر.

محافظ بني سويف يستقبل وزير التربية والتعليم

يذكر أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في أول زيارة رسمية له لبني سويف بعد تقلده مهام منصبه، وذلك بحضور اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، ومحمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية.

وتتضمن جولة وزير التربية والتعليم تفقد عدة مدارس خلال اليوم الأول للدراسة، وهي مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات بمدينة بني سويف، والشهيد أحمد محمد عبده الرسمية للغات بمدينة بني سويف، والشروق الرسمية للغات بالحي الثاني بمدينة بني سويف الجديدة.