أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم.. تفاصيل الاختبارات والمشروعات

أجابت أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم عن جميع الأسئلة التي يطرحها الطلاب وأولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، بشأن عودة الطلاب للمدارس ونظام الدراسة وتفاصيل تطبيق أعمال السنة والمشروعات البحثية وأخيراً تفاصيل امتحانات الثانوية العامة ونظام التحسين في الامتحانات.

تقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية، أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم بحسب ما أعلنه الدكتور رضا حجازي، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم.

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم

- العام الدراسي سيكون مثالياً في عودة الطلاب للمدارس.

- الوزارة متمسكة بشراكة حقيقية مع أولياء الأمور.

- المعلم لن يعطي إلا إذا شعر بمكانته.

- المعلم هو شريان العملية التعليمية.

- ما كان في الصف الرابع سيتم في الصف الخامس الابتدائى.

- تطبيق أعمال السنة في صفوف النقل بالثانوي العام.

- أعمال السنة بـ20 درجة 5 للسلوك و5 للمواظبة و10 درجات لاختبار قصير.

- اختبارات أعمال السنة تعد من قبل موجه المادة الدراسية.

- المشروعات البحثية مادة لا تضاف للمجموع.

- المشروعات البحثية على مستوى المديريات وليست على مستوى الجمهورية.

- يسلم المشروع البحثي قبل امتحان الترم بـ20 يوماً.

- دمج التكنولوجيا في البرامج الدراسية.

- تطبيق اليوم الرياضي.

- حصص المشاهدة في المدارس ستكون حسب كثافة الفصل.

- بطاقة للمعلمين لشراء ما يرغبون بتخفيضات كبيرة.

- امتحانات الثانوية العامة 2023 تكون 85%؜ من الأسئلة الاختيارية و15% أسئلة مقالية قصيرة.

- سيتم تدريب 5000 معلم.

- سيتم توزيع كتيبات المفاهيم أثناء الامتحانات.

- التحسين في الثانوية العامة يلزمه إعادة السنة كاملة.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً.

- إعداد مراكز تصحيح على مستوى الجمهورية.

- لن يُظلم أي طالب في امتحانات الثانوية العامة 2023.

خبير تربوي: تفعيل المشروعات البحثية فكرة إبداعية

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور أحمد عبد الرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، بتفعيل المشروعات البحثية للطلاب، واصفاً الفكرة بأنها «إبداعية»، لأنها تربط الطالب بالبيئة المحيطة من خلال توسيع مداركه بكل ما تواجهه البيئة التي يعيش فيها من مشكلات ومن ثم يعمل على حلها من خلال مشروع بحثي يضع فيه مقترحات وحلولا.

وأضاف «عبدالرشيد» لـ«الوطن»، أن المشروعات البحثية تؤكد أن دور الطالب ليس التحصيل الدراسي فقط بل المشاركة في القضايا التنموية المختلفة، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة بشكل جيد من هذه المشروعات.

عبدالرشيد: المعلم يوزع الدرجات حسب توصيف المقرر الدراسي

حدد الدكتور أحمد عبدالرشيد تفاصيل تطبيق أعمال السنة للطلاب، موضحاً أن المعلم يوزع الدرجات وفق ما يسمى بتوصيف المقرر الدراسي على الجانبين النظري والعملي، مؤكداً أن الجانب العملي يكشف للمعلم مدى استفادة الطالب من الشرح ومدى استيعابه لأهداف المقرر الدراسي.

وأوضح أستاذ المناهج وطرق التدريس، أنه يجب على المعلم الاهتمام بالجانب العملي للمواد الدراسية، من خلال زيارات ميدانية أو رحلات مدرسية لمختلف الأماكن أو المناطق التي تعاني من مشكلات معينة ويبدأ الطلاب في التفكير في حل هذه المشكلات.