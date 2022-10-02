انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب.. عيار 21 بـ1130 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرا وملحوظا، في السوق المحلية، في بداية تعاملات السبت 1 أكتوبر، وانخفض عيار 21 بمقدار 13 جنيهًا مقارنة بسعر الجمعة، ليسجل سعر البيع في تعاملات السبت 1117 جنيهًا للجرام بدلًا من 1130 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية عن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن الذهب عيار 24 سجل 1262.5 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 957 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 745 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و936 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1.662 دولار للأوقية.

انخفاض مستمر في نهاية التعاملات

وانخفضت أسعار الذهب في نهاية معاملات السبت على المستوى المحلي، حيث وصلت قيمة الانخفاض في سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 13 جنيهًا، لتصبح الأوقية «الوزن الرسمي للتعامل بالذهب بالبورصات العالمية»، بسعر 1662.10 دولار بفارق 9.4 دولار مقارنة بصباح السبت، وذلك وفق النشر السعرية التي تصدرها شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية يوميًا.

وبحسب المعلن من الغرفة التجارية فإن سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1262.5 جنيه مقابل 1291.5 جنيه صباح السبت بفارق 29 جنيهًا، بينما كان فارق سعر الجرام لعيار 18 نحو 11.1 جنيه، إذ وصل سعر الجرام نهاية يوم السبت في محلات الصاغة إلى نحو 957.4 جنيه مقابل 968.5 جنيه صباح اليوم.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 وهو الأحدث في محلات الصاغة، سجل في المحلات وقت الإغلاق نحو 746.8 جنيه، أما الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 سجل 8936 جنيه

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبيًا خاصة فقد سجل في نهاية يوم السبت 1117 جنيهًا، مقابل 1130 جنيهًا صباح السبت.