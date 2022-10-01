سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية اليوم السبت 1 أكتوبر 2022

انخفضت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم السبت على المستوى المحلي، حيث وصلت قيمة الانخفاض في سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 13 جنيهًا، لتصبح الأوقية «الوزن الرسمي للتعامل بالذهب بالبورصات العالمية»، بسعر 1662.10 دولار بفارق 9.4 دولار مقارنة بصباح اليوم، وذلك وفق النشر السعرية التي تصدرها شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية يوميًا.

أسعار الذهب اليوم

وبحسب المعلن من الغرفة التجارية فأن سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1262.5 جنيه مقابل 1291.5 جنيه صباح اليوم بفارق 29 جنيهًا، بينما كان فارق سعر الجرام لعيار 18 نحو 11.1 جنيه، إذ وصل سعر الجرام نهاية اليوم في محلات الصاغة إلى نحو 957.4 جنيه مقابل 968.5 جنيه صباح اليوم.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 وهو الأحدث في محلات الصاغة، سجل في المحلات وقت الإغلاق نحو 746.8 جنيه، أما الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 سجل 8936 جنيها.

مع العلم أن أسعار الذهب المعلنة من الغرف التجارية، لا تتضمن إضافة الدمغة أو الضريبة أو المصنعية، والتي تختلف من محل لأخر، وحسب المنطقة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبيًا خاصة فقد سجل في نهاية اليوم 1117 جنيهًا، مقابل 1130 جنيهًا صباح اليوم.

أسباب انخفاض الذهب اليوم في مصر

ويشهد سوق الذهب عدة تطورات منها قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار، مما تسبب إلي اتجاه المستثمرين الدولار وبالتالي انخفاض سعر الذهب عالميًا الأمر الذي أثر على السوق المحلي.

ويترقب المستثمرون عددا من القرارات الاقتصادية التي يتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على سعر المعدن الأصفر عالميًا، منها اصدار تقرير صدور الإنتاج الصناعي باليابان، وتقرير الناتج المحلي لبريطانيا، وتقارير معدل البطالة، ومؤشر أسعار المستهلكين، والتقرير الأمريكي الخاص بنفقات الاستهلاك.