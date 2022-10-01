شعبة الذهب: إقبال كبير على شراء السبائك على حساب المشغولات

قال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب إن هناك إقبالًا من المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية على حساب المشغولات، خاصة أن السبائك تعتبر مخزن لقيمة العملة، والارتفاع الكبير في أسعار المشغولات الذهبية بسبب المصنعية.

أسعار الذهب عالميا سجلت 1660 دولارا للأوقية

وأضاف «وصفي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب عالميا سجلت 1660 دولار للأوقية، وأن عيار 21 سجل حوالي 1130 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 964 جنيها، موضحًا أن الإقبال على شراء الذهب مرتبط بالأحوال الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا.

وأوضح «وصفي» أنه في حالة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية من المؤكد أن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعًا كبيرا، خاصة أن روسيا تخطط لضم 4 أقاليم من أوكرانيا، وفي حالة الاستقرار واستمرار الهدنة بين البلدين من الممكن أن يستقر سعر الذهب عالميا، أما في مصر فإن الأسعار مرتبطة بسعر صرف الدولار.

هناك حالة اكتفاء في السوق المصرية

وأشار رئيس شعبة الذهب، إلى أن هناك حالة اكتفاء في السوق المصرية نظرا للركود جراء توقف الاستيراد والتصدير وارتفاع معدلات التضخم، إذ أن هناك تراجعًا في الطاقة الإنتاجية لورش الذهب اقتربت من الـ 15%، بسبب انخفاض حركة بيع المشغولات الذهبية.

مجموعة من النصائح للراغبين في شراء الذهب

وقدم «وصفي» مجموعة من النصائح للراغبين في شراء الذهب، تتلخص في شراء السبائك الذهبية في حالة الاستثمار بعيد المدى، وعند شراء الشبكة يجب اختيار مشغولات ذهبية ذات مصنعية أقل، موضحا أنه يجب شراء الذهب بالأموال الفائضة عن الحاجة حتى لا تُعرض المستهلك للخسارة في حالة البيع إذا تراجع سعر الذهب لأي سبب.