«النواب» يهنئ علاء عابد على فوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي

هنأ مجلس النواب، علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، على فوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، حيث قال عابد خلال كلمته في الجلسة، إنّ مصر فتحت أبوابها للبرلمان العربي واستضافت الأمانة العامة، بعد أن كان مقر البرلمان الدائم سوريا.

عابد: نعمل لخدمة الشعوب العربية

وأضاف عابد، أنّ الوفد الرسمي الممثل من مجلس النواب المصري وهم شادية خضير ويسري المغازي يؤدون دورهم، وأنا أمثل البرلمان المصري والشعب العربي داخل البرلمان العربي، ونعمل على خدمة شعوبنا.

وأشاد نائب رئيس البرلمان العربي، بدعم مجلس النواب ورئيسه، له ولممثلي البرلمان المصري في البرلمان العربي، حيث أُجريت أمس جلسة إجراءات لانتخاب هيئة مكتب البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية، لانتخاب رئيس للبرلمان العربي، ونوابه الأربعة، ورؤساء اللجان.

النواب المنتخبون

وفاز نواب رئيس البرلمان الأربعة الذين جرى انتخابهم، وهم «علاء عابد، من مصر، هزاع بن بكر القحطاني، عضو مجلس الشورى السعودي (النائب الأول لرئيس البرلمان العربي)، والأردني خليل عطية، والعراقي شعلان عبدالجبار الكريم».