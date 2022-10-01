رئيس البرلمان العربي بعد إعادة انتخابه: سنواصل الدفاع عن قضايا الأمة بالمحافل الدولية

أعاد البرلمان العربي، انتخاب عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم، رئيساً للبرلمان لولاية ثانية، وذلك تقديراً لجهوده الكبيرة في خدمة القضايا العربية وتقديراً لما قدمه من أعمال خلال رئاسته الأولى للبرلمان العربي.

فوز العسومي باكتساح بحصوله على 51 من أصل 66 صوتا لأعضاء البرلمان

جاء ذلك خلال أعمال جلسة البرلمان العربي الإجرائية التي عُقدت بمقر الجامعة العربية لإجراء الانتخابات على رئاسة البرلمان، حيث جاء فوز العسومي باكتساح بحصوله على 51 صوتا من أصل 66 صوتا لأعضاء البرلمان.

وفور الإعلان عن فوزه تقدم «العسومي» بالشكر الجزيل وعظيم التقدير والامتنان على الثقة الغالية لأعضاء البرلمان العربي لانتخابهم له رئيساً للبرلمان العربي للمرة الثانية، متعهدا بمواصلة جهوده لتعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، باعتباره الذراع التشريعية والرقابية لمنظومة العمل العربي المشترك وكذلك تفعيل دوره عربياً وإقليمياً ودولياً، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وشدد «العسومي» على أن البرلمان العربي سيستمر في العمل بكل ما أوتي من قوة للدفاع عن قضايا الأمة العربية في كافة المحافل الدولية وعلى كل المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة.

وأضاف «العسومي» أن البرلمان العربي سيعمل على تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعب العربي في العيش الكريم.

انتخاب نواب رئيس البرلمان العربي الأربعة

وخلال الجلسة تم انتخاب نواب الرئيس الأربعة وهم النائب هزاع القحطاني، والنائب علاء عابد، والنائب شعلان الكريم، والنائب خليل عطية.

من جانبهم، أشاد نواب البرلمان العربي بالدور الكبير الذي قام به «العسومي» خلال الدورة الماضية في تفعيل العمل البرلماني العربي المشترك على الساحة العربية والإقليمية والدولية وكذلك فتح آفاق التعاون مع المنظمات الدولية واستحداث آليات جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك وطرح مبادرات تخدم مصالح المواطن العربي.