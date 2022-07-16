علاء عابد: إشادة بايدن بدور مصر اعتراف عالمي بأهميتها لاستقرار الشرق الأوسط

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة مكافحة الارهاب والتطرف أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبراً تأكيد الرئيس بايدن على تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط كدعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة بمثابة اعتراف عالمى على أهمية الدور التاريخى والمحورى لمصر والقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

اتفاق قانوني بخصوص السد الإثيوبي

وشدد «عابد» فى بيان له اليوم على أهمية تأكيد الرئيس السيسى للرئيس الامريكى على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، مشيداً باستعراض الجانبين لأوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة في عدة مجالات، خاصةً على صعيد التعاون في مواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء واضطراب إمدادات الطاقة.

وجرى خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها.

تقدير أمريكي للجهود المصرية

وأشاد النائب علاء عابد بتأكيد الرئيس على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية وحرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

واعتبر «عابد» تأكيد الرئيس الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، بجانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة، بمثابة دليل على الاهتمام العالمى بدور مصر تجاه ملف قضية السلام فى الشرق الأوسط.