مؤسس «سفراء التنمية» يكشف تفاصيل مسرحية «عسل ونار» عن التغيرات المناخية

قال أحمد سراج، مؤسس مشروع سفراء التنمية ومدرب التغيرات المناخية المعتمد بوزارة التربية والتعليم، إنّ ملتقى البيئة والطفل يعزز فكرة مفادها أنّ الأطفال وأولياء الأمور وكل الأشخاص الذين يعيشون على أرضها، قادرين على دعم مصر في التنمية المستدامة والتعامل مع أزمة التغيرات المناخية.

وأضاف سراج، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية: «مسرحية عسل ونار تناقش ما يخص التغيرات الاحتباس الحراري، ولجأنا إلى مجموعة المقدرات الموجودة في المركز القومي لثقافة الطفل وطوعناها للتربية والتعليم».

أمل وعمر في مسرحية عسل ونار

وتابع مؤسس مشروع سفراء التنمية ومدرب التغيرات المناخية المعتمد بوزارة التربية والتعليم: «شخصيتا أمل وعمر محبوبتان لدى الطلاب، لذلك فإنّ فريق الأراجوز نفذ عروسة أراجوز باسم عمر وعروسة أراجوز اسمها أمل، بمجرد ظهورهما على المسرح يبدأ التفاعل من خلال حوار لطيف بينهما يظهر ماهية التغيرات المناخية وأنّ الموضوع قريب جدا من الجميع».

مسرحية غير تقليدية

وأشار إلى أنّ المسرحية ليست تقليدية لكنها تستخدم مجموعة من المصطلحات والتقنيات في المسرح، مثل «المسرح داخل المسرح» و«التعامل مع الجمهور»، ويستخدم من التربية فكرة المنهج الخفي، بحيث نقدم للطلاب مجموعة من المصطلحات والقيم دون أن يشعر الجمهور بها.