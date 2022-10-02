ضبط 96401 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 96401 مخالفة مرورية متنوعة، بينها المخالفات التالية:

25698 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

25698 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1847 مخالفة السير دون تراخيص، 5 دراجات نارية مخالفة.27 مخالفة موقف عشوائى.10 مخالفات شروط الترخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.