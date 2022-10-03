أسعار السخانات بالأسواق قبل أسابيع من بداية الشتاء.. يبدأ من 1245 جنيها

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء؛ إذ أننا حاليا في الأسبوع الثاني من فصل الخريف، وفقا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي سبق وأشارت إلى أن شتاء 2023 لن يختلف كثيرا عن برودة شتاء 2022، لذا أصبح هناك عمليات بحث واسعة من جانب شريحة كبيرة من المصريين، عن أسعار السخانات الكهربائية والغاز، وأيضا الدفايات المختلفة، حرصا على شرائها قبل بداية الشتاء، وارتفاع أسعارها من جديد.

وتعتبر السخانات الكهربائية والغاز، من الأساسيات التي لا غنى عنها في المنازل المصرية، خاصة بالمطابخ أو الحمامات طول فصل الشتاء، وتعتبر من أهم احتياجات المواطنين لمواجهة برودة الشتاء الشديدة.

وتحفل الأسواق المصرية بأنواع كثيرة ومختلفة من السخانات بماركات كثيرة ومتعددة، وبأسعار مختلفة أيضا، لهذا ترصد «الوطن» أسعار السخانات الكهربائية في مصر، في إطار الخدمات المتواصلة، التي تحرص على إتاحتها وتوفيرها لجميع المتابعين والقراء، وفقًا للأسعار المعلنة على المواقع التجارية المختلفة، وجاءت كالتالي:

أسعار السخانات الكهرباء في مصر

مع اقتراب شتاء 2022، استعدت المحلات الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية، لعرض الماركات والموديلات الحديثة والقديمة من أجهزة السخانات الكهربائية، التي تتراوح أسعارها حتى الآن بين 1439 و2595 جنيها، وفقا لسعة كل جهاز ونوع الموديل:

- سخان كهربائي ماركة وايت ويل سعة 30 لترا بسعر 1439 جنيها.

- سخان فريش بسعة 50 لترا بسعر 1490 جنيها.

- سخان أوليمبك عادي بسعة 55 لترا بنحو 1880 جنيها.

- سخان تونيدو بسعة 45 لترا بسعر 2595 جنيها.

- سخان يونفرسال كهربائي ماركة بسعة 45 لترا بسعر 2038 جنيها.

- سخان يونيون إير سعة 40 لتر بسعر 1245 جنيها.

- سخان يونفرسال موديل جلاكسيا بسعة 50 لترا بسعر 2038 جنيها.

- سخان فريش بسعة 30 لترا كهربائي بسعر 1287 جنيها.