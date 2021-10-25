تعرف على أرخص أسعار السخانات الكهربائية في الأسواق استعدادا للشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، يبدأ العديد من المواطنين في الاستغناء تدريجيًا عن الاستحمام بالماء البارد أو الفاتر، والاتجاه إلى تدفئة المياه نظرًا لبرودة الجو، لتكثر عمليات البحث قبل فصل الشتاء حول أسعار أرخص السخانات في الأسواق وكيفية التحكم في استهلاكها.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، أرخص أسعار السخانات الكهربائية في الأسواق الشعبية الشهيرة على النحو التالي:

سوق أبو النمرس

سخان كهربائي 50 لتر: يتراوح سعر السخان 50 لتر بين 700 و900 جنيه.

سخان كهربائي 60 لترا: يتراوح سعر السخان 60 لترا بين 800 و1200 جنيه.

سخان كهربائي 70 لترا: يتراوح سعر السخان 70 لترا بين 900 و1400 جنيه، حسب الماركة.

سخان كهربائي 80 لترا: يتراوح سعر السخان 80 لترا بين 1300 و1800 جنيه.

سوق العتبة والموسكي

يحتوي سوق العتبة والموسكي على عدد من السناتر الشهيرة والمتخصصة في بيع الأدوات والأجهزة المنزلية، وجاءت أسعار السخانات بها كالتالي:

سخان كهربائي 60 لترا: يتراوح سعر السخان الـ60 لترا بين 800 و1200 جنيه.

سخان كهربائي 70 لترا: يتراوح سعر السخان الـ70 لترا بين 1000 و1400 جنيه.

نصائح لاستخدام السخان لتتحكم في استهلاك الكهرباء

وضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح لاستخدام السخان الكهربائي، تساعدك على التحكم في استهلاك الكهرباء، والتي جاءت على النحو التالي:

1.ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي له ويزيد في استهلاك الكهرباء.

2. يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

3. يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم، لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة، ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4. يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

5. تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

6. عند شراء سخان جديد، يفضل شراء السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).