طارق رحمي: مبادرة «حياة كريمة» غيرت شكل المدارس في الغربية «صور»

شهدت مدارس الغربية التي تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة في قرى مركز زفتى، حضور الطلاب داخلها، وسط تطوير البنية التحتية للمدارس ورفع كفاءتها وتخفيض كثافة الفصول الدراسية.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت معالم القرى بمركز زفتى وخاصة التطوير الملحوظ في المدارس حيث قارب قطاع التعليم على الانتهاء بنسبة 99%، جاء ذلك خلال تفقده سير العملية التعليمية بمدرسة عبد الحميد إسماعيل بكفر دمنهور القديم مركز زفتى، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

مشاركة الطلاب في غرس الأشجار

وحرص محافظ الغربية على مشاركة الطلاب في غرس الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، موجها إياهم بالحفاظ عليها ورعايتها، موجها بالعمل على توعية الطلاب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتوعية الطلاب بالمشروعات القومية التي تتم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطوير المدارس

وأشار إلى أن مجال التعليم كان له أولوية خاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي حققت طفرة غير مسبوقة في إنشاء المدارس وتجديدها وأولت المبادرة اهتماماً كبيراً بتطوير المدارس ورفع كفاءتها وتخفيض كثافة الفصول الدراسية.