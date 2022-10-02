الكلية البحرية توقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية

وقّع اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي، مدير الكلية البحرية، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد عبدالله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية داخل الكلية البحرية، بحضور اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير المستمر للمنظومة التعليمية للإعداد والتأهيل العلمي لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية بالتعاون المثمر مع المؤسسات العلمية والثقافية بالدولة.

ويعتبر البروتوكول هو الأول من نوعه الذي يتم توقيعه مع مكتبة الإسكندرية، ويهدف إلى تشجيع الطلاب على التعلم الذاتي وتنمية مهاراتهم باستخدام قواعد البيانات العلمية المتوفرة بمكتبة الإسكندرية، من خلال الاطلاع على الكتب الرقمية والأبحاث العلمية ومستودع الأصول الرقمية، وكذا حضور المؤتمرات واللقاءات العلمية عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس بين الكلية البحرية ومكتبة الإسكندرية.

وأكد اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة التعليمية لتخريج أجيال تتسلح بالعلم والمعرفة قادرة على تنفيذ المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات البحرية وعدد من مسؤولي مكتبة الإسكندرية.