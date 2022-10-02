الرئيس الأوكراني يعلن طرد القوات الروسية من مدينة ليمان

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، منذ قليل، أن القوات الأوكرانية أخلت مدينة ليمان بعد طرد القوات الروسية بشكل كامل منها، وأصبحت تحت السيطرة الأوكرانية الآن، وفقا لما نقلته قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

جاء ذلك بعد إعلان بوتين، أمس الأول، انضمام 4 مناطق أوكرانيا إلى روسيا، وقال خلال مراسم التوقيع، أنّه يفكر في ضم مناطق أخرى، وعبرت الدول الأوروبية عن استيائها لضم المناطق الأربعة.