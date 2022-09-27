معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية في مناطق يجرى بها الاستفتاء

اندلعت معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي في مناطق من أوكرانيا يجري فيها الاستفتاء على الانضمام إلى «موسكو».

من جانبها، أعلنت الحكومة اليابانية، إطلاق سراح قنصلها في «فلاديفوستوك» الروسية، «موتوكي تاتسونوري»، وهو في صحة جيدة، مشيرة إلى أن القنصل لم يمارس أي نشاطات غير شرعية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الاثنين، اعتقل جهاز «الأمن الفيدرالي» الروسي، للقنصل الياباني العام، بحجة تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، مقابل مكافأة مالية، عن تأثير العقوبات على الوضع في «إقليم بريموري»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية الحدث» الإخبارية.

وأضافت الحكومة اليابانية، أن من المؤسف أن تكون «موسكو» احتجزت قنصل طوكيو لدى روسيا بطريقة غير لائقة

متحدثة أمريكية: «واشنطن» وحلفاؤها مستعدون لفرض تكاليف اقتصادية إضافية على روسيا

بدورها، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إنها لم ترصد أي تحركات روسية في اتجاه استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، وشددت المتحدثة باسم الرئاسة، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، على أن الولايات المتحدة، تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد.

وأضافت بيير، أن «واشنطن» وحلفاءها مستعدون لفرض تكاليف اقتصادية إضافية على روسيا في حال انضمام جمهوريتي«دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين، ومقاطعتي «خيرسون» و«زابوريجيا» إلى «موسكو».

الرئيس الأوكراني: «دونيتسك» تشكل الهدف رقم واحد لـ«كييف»

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أولوية قوات بلاده في الشرق تتركز على «دونيتسك»، واصفا الوضع العسكري فيها بالصعب.

وأشار زيلينسكي، إلى أن «دونيتسك»، تشكل الهدف رقم واحد لـ«كييف» لأنها تعتبر الهدف الأول لـ«موسكو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وبحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي مع قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، في 24 سبتمبر الجاري، سير المعارك، مؤكدا الدعم الثابت لوحدة الأراضي الأوكرانية.

«الأركان المشتركة» الأمريكية تصف «كييف» بشريك أساسي لحلف «الناتو»

ووصفت هيئة «الأركان المشتركة» الأمريكية في بيان، «كييف»، بالشريك أساسي لحلف شمال الأطلسي «الناتو» وملتزمة بالسيادة الوطنية والمبادئ الديمقراطية.

بدورها، قدمت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، أمس الاثنين، خلال اتصال هاتفي، الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لدوره في الإفراج عن 5 بريطانيين ضمن صفقة كبرى لتبادل الأسرى بين «موسكو» و«كييف».

وفي وقت سابق، أفرجت «موسكو»، عن 10 أسرى من المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا، بوساطة سعودية.

من جانبه، قال وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا، إن حكومة بلاده صادقت على مسودة اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي مع قطر، من المرجح توقيعها أثناء زيارة أمير قطر، تميم بن حمد، للعاصمة التشيكية «براج»، مؤكدا في مؤتمر صحفي، على أهمية الشراكة التجارية والاقتصادية مع قطر على ضوء خطط جمهورية التشيك لتنويع مصادر توريدات الطاقة

وأعرب سيكيلا، عن اعتقاده بتوقيع الوثيقة مع نظيري القطري أثناء زيارة بن حمد المزمعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.