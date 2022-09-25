أوكرانيا تعلن مقتل 57 من القوات الروسية في منطقة العمليات الجنوبية

أعلنت أوكرانيا، مقتل 57 من القوات الروسية، وتدمير 30 من المعدات العسكرية، في منطقة العمليات الجنوبية، أمس السبت.

الطيران الحربي الأوكراني يشن 5 غارات على مواقع روسية

وقالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوضع في منطقة العمليات الجنوبية في «بوه» لا يزال متوتراً، لكنه خاضع للسيطرة، مشيرة إلى شن الطيران الحربي الأوكراني، 5 غارات على نظامي دفاع جوي روسي في «خيرسون» و«كاخوفكا»، وو 3 مناطق في «بريسلاف».

بدوره، أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «دونيتسك»، بافلو كيريلينكو، على «فيسبوك»، إلى مقتل مدنيان اثنيين وإصابة 8 آخرون في قصف روسي على باخموت بالمنطقة الواقعة شرقي البلاد.

بدوره، قال مصدر أمني روسي، إنه تم تحييد مجموعة عملاء كانوا يقومون بتوجيه ضربات المدفعية الأوكرانية، من بينهم نائب مدير محمية «كينبورن سبيت» الطبيعية فيكتور تارانوف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار المصدر الأمني، إلى ان المعتقلين،كانوا يعملون حراسا في المحمية المطلة على البحر الأسود في مقاطعة «خيرسون» جنوبي أوكرانيا.

لافروف: جميع القوانين بينها المتعلقة بالنووي تسري على كافة أراضي روسيا

وفي وقت سابق، لوح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي، بالنووي من أجل حماية الأراضي التي ستنضم إلى «موسكو» بعد الاستفتاءات في شرق وجنوب أوكرانيا.

وأوضح لافروف، أن جميع القوانين الروسية بما فيها المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية تسري على كافة أراضي بلاده، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال لافروف، إن «موسكو» ستحترم التعبير عن إرادة أولئك الأشخاص الذين عانوا لسنوات عديدة من انتهاكات نظام «النازيين الجدد»، مشيرا إلى أن أراضي بلاده، بينها الواردة بشكل إضافي في الدستور في المستقبل، تخضع لحماية الدولة بشكل كامل.من جانبه، أعلن سفير نيبال لدى روسيا، ميلان تولادهار، إنه يتم بحث مع وزارة النقل الروسية، استئناف الرحلات الجوية المباشرة، بين البلدين.

وأشار تولادهار، إلى أن المزيد والمزيد من الناس يرغبون في زيارة نيبال، بينهم العديد من السياح الروس، موضحا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أ تعليق رحلات شركة «إيروفلوت» الروسية، في عام 2004 جاء لأسباب اقتصادية، لأنه لم يكن من المربح السفر إلى العاصمة «كاتماندو»