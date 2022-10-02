بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، منذ قليل، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي عند الكيلو 74، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وجرى إخطار اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، اليوم الأحد، مصابي حادث طريق «مطروح - الإسكندرية»، فور تلقي البلاغ، وبالفحص تبين أنهم «محمد سلامة محمد حسين»، 28 سنة، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصاب بكدمة شديدة بالقدم اليمنى وباليد اليسرى، و«مهاب أحمد محمد عبد الدايم»، 32 سنة، من المنصورة بمحافظة الدقهلية، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى وكدمة شديدة بالظهر، و«مصطفى محمود فتحي عوض»، 20 سنة، من العامرية، مصاب بكدمه شديدة بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم، و«باسم حامد إبراهيم الغزالي»، 25 سنة، من البحيرة، مصاب بجرح قطعي بالوجه وسحجات بالجسم، و«بيشوي فريد مفيد فؤاد»، 29 سنة، من القاهرة، مصاب بجرح قطعي في الذراع الأيمن والقدم الأيمن وسحجات بالجسم، و«طارق إسماعيل محمد إسماعيل»، 48 سنة، من العامرية، مصاب بجرح قطعي في الجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج.

رعاية عاجلة للمصابين

ويقدم الفريق الطبي في قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الحمام المركزي شرق محافظة مطروح، رعاية عاجلة للمصابين بحادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح» الدولي، وجار استكمال الفحوصات الطبية لهم من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة.

المباحث تعاين موقع الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق.