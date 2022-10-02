الهنيدي رئيسا لـ«تشريعية النواب» والحصري يفوز بـ لجنة الزراعة

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني التي أجريت بالتزكية عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدي برئاسة اللجنة بالتزكية وفوز كل من النائبين يحيى العيسوي وايهاب الطماوي بمقعد وكيلي اللجنة وناصر عثمان.

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

كما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب اللواء هشام الحصري رئيسًا، وكل من النائب صقر عبدالفتاح صقر وكيل أول، والنائب حسن أبو قديرة وكيل ثان، والنائب محمد محمود عبدالقوي أمين سر.

ومن جهته، أكّد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، أنَّ اللجنة ستواصل دورها في تبني كل القضايا بقطاعي الزراعة والري بما يساعد فى تحقيق النهضة التي تستهدفها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اللجان النوعية

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وذلك بمقر كل لجنة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم، التي شهدت تلاوة قواعد إجراء الانتخابات.