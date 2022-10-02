انقلاب سيارة محملة بـ900 أسطوانة بوتاجاز في أسيوط «صور»

شهد طريق «أسيوط - الغنايم» عند قرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، حادث تصادم سيارة نقل محملة بـ900 أسطوانة بوتاجاز بأخرى نصف نقل، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق وإصابة قائدها وتم نقله إلى مستشفى الإيمان لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطارًا منذ قليل، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل «تريلا» محملة بأسطوانات البوتاجاز وأخرى نصف نقل ما أدى إلى انقلابها.

إصابة سائق السيارة النقل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وأحمد ثابت، نائب رئيس مركز أسيوط، ورجال المرور والحماية المدنية، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بـ900 أسطوانة بوتاجاز بعد تصادمها بسيارة نصف نقل، ونتج عن الحادث إصابة قائد «التريلا» وتم نقله إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

وقامت الأجهزة الأمنية والمرور بتيسير حركة المرور ورفع آثار الحادث وفرض كردون لمنع وقوع كارثة، كما تواجد رجال الحماية المدنية، وجار تحرير محضر بالحادث والعرض على النيابة.