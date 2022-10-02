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«ذئب» يعقر مزارعين في قنا

كتب:

رجب آدم
02:30 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
ذئب

ذئب

أصيب شخصان بعقر حيوان مسعور «ذئب» بقرية بني برزة بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، وتم نقلهما إلى مستشفى أبو تشت المركزي، لعلاجهما من عقر الذئب، كما أكدا في أقوالهما.

نقل المصابين إلى المستشفى

استقبلت مستشفى أبو تشت المركزي، في محافظة قنا، مصابين، بعقر حيوان مسعور، في قرية الزرايب.

وتبين إصابة كل من يوسف محمد علي، 27 عاما، وحمادة تمام، 47 عاما، بسبب عقر ذئب ، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وتقرر تحويلهما إلى مستشفى أسيوط لخطورة حالتهما.

وبحسب أقوال المصابين، أكدا أنهما كانا قريبين من الزراعات في القرية وخرج عليهما ذئب وعقرهما.

محضر بالواقعة

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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