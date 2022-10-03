تكريم الأوائل وإهدائهم مصاحف.. طريقة معهد أزهري بالإسكندرية لتحفيز الطلاب

تشجيع الأطفال على الدراسة والشعور بالانتماء إليها، هو ما سعى إليه المسؤولون في معهد «جمال زين الدين» بمحافظة الإسكندرية مع انطلاق العام الدراسي، إذ قرروا تكريم أوائل العام الماضي من الصفين الرابع والخامس الابتدائي من خلال إهدائهم مصاحف لتحفيزهم على المذاكرة والتفوق.

كرم المسؤولون في المعهد النموذجي الابتدائي التابع للمنطقة المركزية الأزهرية بالإسكندرية، 12 طفلًا من أوائل الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الماضي، تحفيزًا لهم لبدء عام دراسي حافل بالنجاح والتفوق بالإضافة إلى أن يكونوا قدوة لغيرهم من تلاميذ الصفوف الأدنى.

أجواء سعيدة بالمعهد الأزهري بالإسكندرية

وأكد المعهد الأزهري في بيان صادر عنه، أن العام الدراسي الجديد بدأ بجو مليء بالحب والسرور خلال استقبال التلاميذ، وأشار المسؤولون إلى أن الفرحة بدت في أعين التلاميذ: «عادوا من جديد يعمرون معهدهم وينهلون العلم في قلعة من قلاع الأزهر الشريف وحصن من حصون العلم».

بث روح المحبة والتعاون بين الطلاب

فيما حرصت مديرة المعهد، عزيزة أبو الخير، على استقبال طلاب المعهد، وبث روح المحبة والتعاون بين الطلاب، التي شددت على المعلمين بضرورة الاهتمام بدخول وخروج الطلاب في أمان وسلام.