المنطقة الأزهرية بالإسكندرية: نعمل لضمان جودة التعليم في المعاهد

أكد الشيخ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، أن الإدارة تبذل جهودا حثيثة، من أجل نشر ثقافة الجودة واعتمادها في المعاهد الأزهرية؛ وذلك من خلال المعلمين المشاركين في التدريب، في إطار ضمان الجودة التعليمية.

وأضاف "الصاوي"، خلال متابعته تنظيم فعاليات برنامج "نواتج التعلم وخرائط المنهج" ضمن دورات المراجعة الخارجية، والتي تُعقد تحت إشراف محمد المصري، مدير إدارة الجودة بالمنطقة، بحضور أعضاء مكتب الجودة، أن ذلك يفعل من خلال تطبيق الورش التدريبية المكثفة للمعلمين، والعمل على حل المشكلات الطارئة بجانب تقديم دورات الدريب الرقمي.

يذكر أن رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، تابع، اليوم، فعاليات بدء برنامج تطبيق مشروطية تكافل وكرامة بالمعاهد الأزهرية، والذي يقام بمعمل الحاسب الآلي بسموحة، وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف، ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى الاستثمار في الأطفال وضمان حياة كريمة، ومنح الأطفال فرصًا أكبر للعمل من خلال التعليم، والمواظبة على الحضور للحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، وذلك من خلال تقديم ورش ومحاضرات تدريبية.