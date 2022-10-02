السكة الحديد: تخفيض 50% لذوي الهمم ومرافقيهم بالقطارات

كشفت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، عن العديد من الامتيازات للعديد من فئات المجتمع ومنها ذوي الهمم، موضحة أنّها تصرف تذاكر لذوي الهمم بتخفيض 50%، للقطارات المكيّفة، والفاخرة، والروسي المكيّفة وذاتية التهوية، والعادية، بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو المكاتب التابعة لها.

الاهتمام بذوي الهمم

وأوضحت الهيئة، أنّ قرارها يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالاهتمام بمختلف الفئات من جمهور الركاب خاصة ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، كهيئة خدمية لجميع فئات المجتمع المصري ولتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية.

تذاكر مخفّضة لذوي الهمم

وأكدت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، أنّ جميع التذاكر المخفّضة لذوي الهمم ومرافقيهم في القطارات، يتم الحجز من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار، تفاديا لدفع الأجرة، إضافة إلى الغرامة المقررة.