الأوراق المطلوبة لاستخراج الطلاب اشتراك قطارات السكة الحديد بالغربية

يبحث الطلاب في محافظة الغربية، عن الأوراق المطلوبة والشروط اللازمة من أجل استخراج اشتراك القطارات، مع قرب بدء العام الدراسي المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، ويعتمد الطلاب إلى وسيلة القطارات في الذهاب إلى المدارس والكليات باعتبار أسعارها رمزية خاصة إلى طلبة المدارس والجامعات وتصل نسبة الخصم 98% من سعر التذكرة الرئيسية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الاشتراك

وأعلنت محطة سكك حديد طنطا في بيان لها، الأوراق المطلوبة من أجل استخراج الاشتراك، وتقديمها إلى شباك استخراج الاشتراكات في الدور الأول بالمحطة من الساعة 7 صباحا حتى الـ11 صباحا.

الأوراق المطلوبة:

- استمارة طلب اشتراك من محطة القطار بطنطا.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- عدد 2 صورة شخصية.

- ختم استمارة طلب الاشتراك من الجهة التابع لها الطالب سواء المدرسة أو الجامعة، بجانب ختم صورة الطالب الموجودة على الاستمارة.

احتساب المسافة

وأوضح مصدر مسؤول في محطة سكك حديد طنطا في تصريحات صحفية، أن الاشتراك يكفي لمدة 3 أشهر، وهناك توجيهات بسرعة إنهاء أوراق الطلاب في أقل وقت ممكن حتى يسهل عليهم الذهاب إلى المدارس والجامعة مع بداية العام الدراسي.