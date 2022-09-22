«السكة الحديد» تفتح باب الاشتراكات للطلاب بأسعار رمزية على قطارات تحيا مصر

أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات «تحيا مصر» بمختلف الخطوط، لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، انطلاقًا من دورها المجتمعي الذي تقوم به.

وأكدت الهيئة، في بيان صدر عنها، أنّ على الطلاب التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة في المحطات المركزية على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من السبت المقبل، الموافق 24 سبتمبر 2022، وتُصرف الاشتراكات وفقًا للمسافة بين محطتي القيام والوصول.

شروط استخراج اشتراكات الطلبة

- تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بقطارات «تحيا مصر».

- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 أشهر للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون في بطاقة الرقم القومي إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون في طلب الاشتراك، وفي حالة الطلبة التي تزيد مدة دراستهم عن 9 أشهر يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 أشهر، خلال فترة التدريب العملي.

- يستخدم الاشتراك شأنه شأن اشتراك الجمهور أيام الجمع والعطلات الرسمية، خلال مدة صلاحيته.

الأوراق المطلوبة لاشتراكات الطلبة

- شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها 5 جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات.

- صورتان شخصيتان، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- ملء الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

يُسمح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة العادية «تحيا مصر» بالسفر على قطارات التهوية الديناميكية مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر مع العلم أنّه في حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية «تحيا مصر» دون حجز فرق درجة السفر بقطارات التهوية الديناميكية يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل، إضافة إلى الغرامة المقررة.