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«السكة الحديد» تناشد الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من المحطة

كتب:

توفيق شعبان
03:42 م | الجمعة 23 سبتمبر 2022
التذاكر

التذاكر

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميع الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول، للسماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية الموجودة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات.

وذكرت الهيئة أنّ هذا الوضع سيستمر حتى الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية في باقي المحطات؛ تجنبًا لدفع لغرامة، حفاظًا على حق الهيئة، والحفاظ على المال العام.

جاء ذلك في ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكل قطاعات السكة الحديد، والتي من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية، وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إداري؛ لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات، وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك، والتي تتضمن منع دخول أو خروج أي راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.

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بقلم توفيق شعبان