أخبار قنا.. تسمم 160 تلميذا وتلميذة ووقف توزيع الوجبات الغذائية

شهدت محافظة قنا اليوم، عدة أحداث اليوم الثلاثاء، أبرزها تسمم نحو 160 تلميذا وتلميذة، في نحو 12 مدرسة بـ 3 مراكز بالمحافظة، ما دفع الأجهزة والمديريات المعنية في المحافظة للتحرك والتحفظ على مورد الوجبات المدرسية، وتقديم كل الرعاية الصحية للتلاميذ المصابين في مستشفيات نجع حمادي والوقف وأبوتشت، فيما تحفظت مباحث التموين على نحو 2500 كرتونة وجبات مدرسية، كما شهدت المحافظة إصابة 8 أشخاص في حادثين متفرقين في المحافظة.

أخبار قنا.. خروج 140 تلميذا وتلميذة أصيبوا بتسمم بسبب الوجبات المدرسية

خرج 140 تلميذا وتلميذة، من مستشفيات نجع حمادي والوقف وأبوتشت، بعد تلقيهم الإسعافات لإصاباتهم بحالة تسمم إثر تناولهم وجبات مدرسية فاسدة صباح اليوم الثلاثاء، فيما مازال نحو 20 تلميذا يتلقون العلاج وتحت الرعاية الصحية.

واستمع فريق من النيابة العامة إلى أقوال التلاميذ والطاقم الطبي وأسر الطلاب لمعرفة أسباب حالات التسمم، فيما تحقق النيابة العامة حاليا مع المورد للوجبات المدرسية في نجع حمادي.

وتحفظت مباحث التموين بأمر من النيابة العامة على كراتين الوجبات المدرسية في مخازن الإدارات التعليمية في نجع حمادي وأبو تشت والوقف، ووصل عدد الكراتين المتحفظ عليها نحو 4500 كرتونة وجبات مدرسية بحسب مصدر بمباحث التمون في مديرية أمن قنا.

أخبار قنا.. وقف توزيع الوجبات الغذائية في قنا وأسيوط

وقرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وقف صرف الوجبات الغذائية في قنا وأسيوط، بعدما شهدت المحافظتان حالات تسمم بين تلاميذ المدارس، حيث شهدت محافظة أسيوط تسمم نحو 33 تلميذا وتلميذة، ونحو 160 تلميذا وتلميذة بمحافظة قنا، كما قرر المحافظان أخذ عينات من الوجبات وتحليلها في معامل وزارة الصحة والسكان بالقاهرة.

أخبار قنا.. نائب محافظ قنا: المصابون بتسمم حالتهم مستقرة

وقال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن معظم التلاميذ الذين أصيبوا باشتباه بتسمم خرجوا من المستشفيات عدا عدد قليل، موضحا أنه انتقل بنفسه إلى مستشفى نجع حمادي وتابع الخدمات الطبية المقدمة للتلاميذ المصابين.

أخبار قنا.. إصابة 8 أشخاص في حوادث متفرقة في قنا

أصيب 8 أشخاص، مساء اليوم، في حادثين متفرقين بمحافظة قنا، حيث وقع الحادث الأول أعلى محور الشهيد باسم فكري، والثاني على الطريق الزراعي نجع حمادي قنا، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

كان مدير أمن قنا، اللواء مسعد أبو سكين، تلقى إخطارا بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع جرار زراعي بمقطورة، بطريق محور قوص نقادة، أعلى محور الشهيد باسم فكري.

كما تلقت غرفة العمليات وإسعاف قنا بلاغا يفيد إصابة سائق تروسيكل وآخر يقود دراجة بخارية، بعد تصادمهما بطريق نجع حمادي قنا الزراعي، بمنطقة قرية الحلفاية بحري، ونقلا إلى مستشفى الوقف.