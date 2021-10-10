«التعليم»: رفع تكلفة الوجبات الغذائية للطلاب من 2 إلى 8 مليارات جنيه

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستتيح قريبا لطلاب الثانوية العامة في السنوات الثلاث، نواتج التعلم بدلا من الكتب، موضحًا: «فيه كتب، لكننا استبدلنا الكتب بنسخ رقمية، والتابلت، بالإضافة إلى العديد من المنصات التي جرى تحديثها، والقنوات التعليمية، كما أن قناة مدرستنا 1 وقناة مدرستنا 2 ستتيح مقاطع فيديو على أعلى مستوى، لتدريب المعلمين الذين يدرسون النظام الجديد وهي موجهة للأمهات، حتى يعلمن ما يدرسه أبناؤهم في المدارس».

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» الذي يُعرض عبر شاشة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن توزيع الوجبة المدرسية سيبدأ هذا العام، موضحا: «عاوزين الناس تصبر معانا لأن ده مصنع جديد عشان نقدر نغطي أكثر من 13 مليون طالب تدريجيا، سنبدأ في محافظتين أو 3 محافظات خلال 4 أسابيع، والتكلفة المتوقعة ستزداد من 2 مليار جنيه إلى 8 مليار جنيه من أجل بناء الجسم والاهتمام بصحة الجسم».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تستهدف التعامل مع مشكلات التقزم والأنيميا والوزن الزائد والتوعية الصحية للأطفال: «يجب أن يتعاون أولياء الأمور معنا».

منع أولياء الأمور من دخول الفصول سيمنح مساحة للمدرسين

وردت عليه الإعلامية عزة مصطفى، معربة عن تمنيها بمنع أولياء الأمور من دخول الفصول، ليرد عليها وزير التعليم قائلًا، إن هذا الأمر سيمنح مساحة للمدرسين بأن يعملوا بطريقة أفضل.

وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم تقديم التابلت لطلاب مرحلة الثانوية العامة خلال 3 أسابيع، حيث تعمل الوزارة على تدقيق قاعدة البيانات، لمعرفة هوية المستفيدين من الأجهزة، كما يمكن للطلاب دفع قيمة التابلت من الآن للحصول عليه.

بداية توزيع الكتب

ولفت وزير التعليم، إلى أنه يتم توزيع الكتب بداية من كي جي 1 حتى الصف الثالث الإعدادي، محددًا: «من كي جي 1 حتى الصف الابتدائي موجودة في مخازن المديريات، ويعاد طباعتها وتوزيعها، أما الكتب التي تقدم إلى المدارس الخاصة ومدارس اللغات فإنها تكون في نظام مختلف».

وأوضح: «الكتب الوحيدة الجديدة بتاعة رابعة ابتدائي، وتم الانتهاء من معظم كتب الترم الأول، وهي في المخازن وفي طريقها إلى المدارس الخاصة، وستوزع على كل التلاميذ في أول أسبوعين من الدراسة».