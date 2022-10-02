رئيس «شباب النواب»: نسعى لترك بصمة في الرياضة المصرية

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عقب فوزه برئاسة اللجنة البرلمانية للعام التالي على التوالي، إنّ اللجنة أمامها جدولا مزدحما خلال دور الانعقاد الثالث، على أن تكون الأولوية لمناقشة قانون الرياضة حتي يحقق نقلة نوعية للرياضة المصرية .

مناقشة الاستعدادات للأولمبياد

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستناقش الاستعدادات لأولمبياد باريس المقبلة، حتى يكون لدينا العديد من الأبطال الأولمبيين المؤهلين للمنافسة بقوة، لافتا إلى أن اللجنة ستستكمل مناقشة مشاكل مراكز الشباب والعمل على استكمال المنشآت المتوقفة ودعم الأندية الشعبية.

وأشار «حسين»، في تصريحات صحفية لمحرري البرلمان، إلى أن اللجنة حريصة على ترك بصمة لها في الرياضة المصرية، من خلال إدخال تعديلات على قانون الرياضة تتيح معالجة المشكلات الواضحة في المجال الرياضي ومن أهمها معوقات الاستثمار.

وكشف عن إجراء حوار مجتمعي يشمل كل المعنيين بالرياضة المصرية وكذلك التواصل مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، ومناقشتهم في تعديلات القانون لدعم وتطوير الرياضة المصرية.

اللجنة تضم العديد من القامات الرياضية

ووجه الشكر لأعضاء اللجنة لتجديد الثقة في انتخابه بالتزكية للمرة الثالثة على التوالي، موضحًا أن اللجنة تضم العديد من القامات الرياضية والشبابية والأكاديمية التي تستطيع النهوض بالرياضة المصرية.