تقرير: ارتفاع التجارة بين مصر وأفريقيا 2.5% في 8 سنوات

ارتفعت التجارة الخارجية لمصر مع الدول الأفريقية بنحو 2.5% خلال الفترة من العام 2014 إلى 2021، وكشف التقرير السنوي لاتجاهات الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية، الصادر عن وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي التجارة البينية بلغ 6.1 مليار دولار، مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في عام 2014.

فائص الميزان التجاري

بحسب التقرير - حصلت «الوطن» على نسخة منه - فقد بلغ معدل نمو فائض الميزان التجاري لمصر مع الدول الأفريقية 3.4% خلال الفترة، لتصل قيمة الفائض إلى 3.3 مليار دولار في 2021، مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في العام 2014.

أظهر التقرير ارتفاع نسبة تغطية صادرات مصر إلى الدول الأفريقية لوارداتها منها لتصل إلى 345.5% عام 2021، مقارنة بـ 314.6% عام 2014، وذلك نتيجة لارتفاع معدل نمو إجمالي قيمة صادرات مصر للدول الأفريقية خلال السنوات الثماني الماضية، مقارنة بمعدل نمو وارداتها منها بنسبة أقل بلغت 1.4% خلال نفس الفترة.

الأسواق الأسرع نموا

كشف التقرير عن أهم الأسواق الأفريقية الأسرع نموا في استيراد المنتجات المصرية خلال تلك الفترة، والتي كان على رأسها أسواق أفريقيا الوسطى، بمعدل نمو 39.1%، كما جاءت دولة ليبيريا ضمن القائمة بنسبة نمو 26%، وتوجو 22.6%، وكوت ديفوار 20%، وجيبوتي 18.4%، وسيراليون 15.8%، وغانا 14%، وغينيا 13%، وناميبيا 12.9%.

وبحسب التقرير فقد تركيز المنتجات المصرية في عدد من الأسواق الأفريقية، حيث بلغت الأهمية النسبية لأهم 10 أسواق تصديرية لمصر في القارة 79.9% من إجمالي قيمة الصادرات إلى الدول البالغ عددها 52 دولة.

وجاءت ليبيا في المرتبة الأولى في قائمة أهم الدول الأفريقية من مصر بقيمة 796 مليون دولار، وبأهمية نسبية 16.7%، من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لأفريقيا في 2021، وجاءت السودان في المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول الأفريقية المستوردة من مصر بقيمة 716 مليون دولار، وبأهمية نسبية بلغت 15%.