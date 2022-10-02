توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض في الحرارة

أكدت الأرصاد الجوية أنه بداية من مساء اليوم الأحد، سيشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة على كل مدن ومحافظات الجمهورية، بقيم تتراوح بين 3-4 درجات، وفق توقعات طقس 72 مقبلة.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أن وفق خرائط القمر الصناعي، فقد انتهى تأثير الكتلة الهوائية شديدة السخونة التي أثرت على مناخ مصر طوال الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع، حيث إننا الآن نتأثر بكتل هوائية قادمة على سطح البحر المتوسط ستعمل على تلطيف درجات الحرارة، خاصة مع بداية ساعات المساء على شمال البلاد، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 3 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.