الأرصاد: استمرار أجواء شديدة الحرارة حتى نهاية اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني عن استمرار أجواء شديدة الحرارة حتى نهاية اليوم الأحد، إذ أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة على القاهرة الكبرى.

وأوضحت الأرصاد أن الانخفاض يبدأ تدريجيا في درجات الحرارة من غدٍ الاثنين بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات ليبدأ سيطرة مرتفع العروض الوسطى وانكماش منخفض الهند الموسمي.

ومن المتوقع وجود نشاط للرياح، على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بنسبة الرطوبة، مع وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وذكرت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين الموافق 3 أكتوبر، العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 والمحسوسة 34، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 32، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 أكتوبر

وبشأن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجة البحري 31 والمحسوسة 34، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 32، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

استمرار الحرارة بنسبة قليلة

ومن جهتها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج الصباحية اليوم، إن الأجواء مستمرة بارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وما زالت مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة لفترات سطوع الشمس خلال النهار.