التصريح بدفن 4 جثث من ضحايا حادث طريق «طنطا - بسيون» بالغربية

قررت النيابة العامة التصريح بدفن 4 جثث، بينهم أب ونجلته، ضحايا حادث تصادم سيارتين «ميكروباص» و«ربع نقل» على طريق «طنطا - بسيون»، بالقرب من قرية كفر سليمان بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية.

التصريح بدفن ضحايا الحادث

وتم استخراج تصريح دفن ضحايا حادث طريق طنطا بسيون لـ«السيد إسماعيل» ونجلته «إلين» البالغة من العمر 4 سنوات، مقيمان بقرية قرانسو، وفتاة تدعى «مواهب جبر»، مقيمة بقرية القضابة، و«عبدالحكيم محمد عبدالحكيم»، وتسليم الجثامين إلى ذويها بعد سماع أقوال شهود العيان وذويهم، وورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وانتهاء الطب الشرعي من مناظرة الجثامين.

بينما بلغ عدد المصابين 11 شخصا من بينهم حالات خطيرة، وهم «عبد الرحمن فتحي الحناوي»، ونجلته «أميرة»، «فتحي محمد»، «محمد إسماعيل»، «عفاف أمين»، «إسراء عبدالحميد»، «يوسف رزق»، «أروى عز الدين»، «أيمن رضا»، «محمد أحمد»، «فارس محمد»، «عبد الرحمن محمد».

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا بوقوع حادث سير على طريق طنطا بسيون بين سيارتين بالقرب من قرية كفر سليمان، ما أدى إلى مصرع وإصابة 15 شخصا، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين والجثامين إلى مستشفى طنطا الجامعي ومستشفى المنشاوي العام.

رعاية مصابي الحادث

ومن جانبه وجه الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين بالمستشفى بالتنسيق مع المستشفى الجامعي بطنطا، مؤكدا على توافر جميع المستلزمات الطبية.