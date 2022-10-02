«صحة الدقهلية»: إغلاق 8 منشآت طبية مخالفة في حملة مكبرة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن، مؤكدا أنه تم المرور على 142 منشأة طبية، وجرى استصدار قرارات إغلاق 8 منشآت وإعادة فتح 7 أخرى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت الطبية بالمحافظة، مشيرا إلى عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

حملة العلاج الحر في الدقهلية

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر أطلقت حملة مكبرة وجرى المرور على 142 منشأة طبية خلال تلك الحملات، شملت 60 عيادة خاصة، و5 مستشفيات وعيادات تخصصية، و62 مركزاً طبياً ومعملاً، و7 عيادات نظارات، حيث تم استصدار قرارات إغلاق لنحو 8 منشآت وإعادة فتح 7 أخرى.

المطالبة بالالتزام بمعايير الجودة

وأشار إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.