غلق 12 منشأة صحية وإنذار 72 في حملات العلاج الحر بمحافظة الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن غلق 12 منشأة صحية وإنذار 72 أخرى بالغلق ضمن جهود إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد فؤاد، في تعقب جميع المراكز الصحية والمنشآت الطبية المخالفة لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية فيما يخدم المرضى خارج مستشفيات الصحة، وفي إطار حرص محافظة الدقهلية على تقديم أعلى مستويات خدمة المرضى داخل وخارج مستشفيات الصحة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية وعدم التهاون مع المخالفين.

حملات العلاج الحر استهدفت نحو 232 منشأة صحية خاصة

وقال مكين، في بيان صحفي، إنه تم شن حملات وجولات مكثفة خلال شهر يوليو 2022 استهدفت نحو 232 منشأة صحية خاصة على مستوى جميع مراكز وقرى محافظة الدقهلية تضمنت 168 عيادة خاصة، 56 مستشفى وعيادة تخصصية، ونحو 101من المراكز الطبية والمعامل، و7 نظارات.

تنفيذ 12 قرار غلق لمنشآت صحية مخالفة

وأضاف أن جهود الإدارة وفريق العمل قد أسفرت خلال شهر يوليو 2022 عن تنفيذ 12 قرار غلق لمنشآت صحية مخالفة، وتحرير نحو 72 إنذاراً بالمخالفات، كما تم خلال نفس الفترة إصدار تراخيص لـ 80 منشأة خاصة جديدة.

من جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر علي حرص الإدارة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.

وقال الدكتور أكرم عبد المنعم وكيل إدارة العلاج الحر، إن فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية نفذوا جميع قرارات الغلق للمنشآت غير المرخصة والمخالفة للقانون والتي صدر لها قرار غلق وتزاول العمل دون الحصول على التراخيص