تفاصيل وفاة أخصائي صحافة في مدرسة بشمال سيناء.. سقط بعد محاضرة عن نصر أكتوبر

بينما كان يقف السيد محمد حسن، وسط الطلاب في مدرسة الرمانة بشمال سيناء، يتحدث بعزة وشموخ عن نصر مجيد شهدته أرض الفيروز سيناء، مشيراً بيديه إلى أسفل قدميه ومحدقاً بعينيه في عيون طلابه، قائلاً «هنا سال الدم وهنا استشهد الأبطال لنقف نحن مكاننا» مستلهما من انتصارات الماضي انتصارات الحاضر والمستقبل، سقط مغشيا عليه ليفارق الحياة.

حاول السيد محمد حسن، أخصائي الصحافة، إبراز مشاهد الانتصار أمام طلابه، ليروي لهم ما حققه الجيش المصري من انتصارات كبيرة خلال ساعات قليلة، ووصولهم إلى عمق سيناء لطرد القوات الإسرائيلية من الأراضي المصرية، إلا أنه تعرض لأزمة قلبية حادة نقل على أثرها إلى المستشفى.

مصدر طبي: توفي بهبوط في الدورة الدموية

وبحسب مصادر طبية في مستشفى بئر العبد بشمال سيناء، فإن الأخصائي وصل مصابا بتوقف القلب والرئتين، وتم إدخاله إلى قسم الإنعاش لتعامل الأطباء معه، إلا أن المحاولات فشلت في إعادة التنفس له.

وأضافت المصادر الطبية لـ«الوطن»، أن المدرس توفي إثر أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم إنهاء الأوراق اللازمة وإخطار جهات التحقيق لإنهاء تصريحات الدفن وتسليمه إلى ذويه.

سنوات من العمل في سيناء

وبحسب مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، فإن المتوفى السيد محمد حسن عمل أخصائي صحافة بمدرسة رمانة التجارية التابعة لإدارة بئر العبد التعليمية على مدار سنوات طويلة.

ونعت إدارة بئر العبد التعليمية الفقيد عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، قائلة: «يتقدم الدكتور سليمان شميط، مير الإدارة التعليمية، بخالص التعازي لأسرة المرحوم السيد محمد حسن، أخصائي الصحافة، والذي توفي اليوم الأحد، داعين المولى عز وجل أن يلهم العائلة الصبر والسلوان».

وزير التعليم ينعى الفقيد

ونقل بيان رسمي لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، تعازي الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لأسرة الفقيد ومدرسي شمال سيناء، وكلّف وزير التربية والتعليم، حمزة رضوان، وكيل الوزارة بشمال سيناء، بإنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتصريح الدفن، وتقديم واجب العزاء لأسرته.