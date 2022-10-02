وفاة أخصائي صحافة أثناء الطابور في مدرسة رمانة التجارية بشمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الأحد، وفاة أخصائي صحافة في مدرسة رمانة التجارية التابعة لإدارة بئر العبد التعليمية، أثناء طابور الصباح.

وفاة أخصائي صحافة في الطابور

وذكرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان، أن محمد حسن حسين، أخصائي الصحافة بمدرسة رمانة التجارية بإدارة بئر العبد التعليمية، قد توفي اليوم الأحد بمقر عمله، عقب إلقاء كلمة في طابور الصباح.

وأضاف بيان المديرية، أن المعلم كان يلقي كلمة عن نصر أكتوبر المجيد أثناء طابور الصباح، وبعد انتهاء كلمته شعر بإعياء شديد وسقط مغشيا عليه، ونقل على أثرها إلى مستشفى بئر العبد وتوفي فور وصوله إلى قسم الطوارئ والاستقبال.

«تعليم شمال سيناء» تنعى الأخصائي

فيما نعت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أخصائي الصحافة، قائلة «بمزيدٍ من الأسى والحُزن ينعى حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وقياداتِ المديرية وجميع العاملين بالمديرية، أسرة محمد حسن حسين، أخصائي الصحافة بمدرسة رمانة التجارية بإدارة بئر العبد التعليمية، والذي وافته المنية اليوم الأحد بمقر عمله».

ويستعد أهالي بئر العبد ورمانة والمناطق المجاورة لتشييع جثمان المدرس بعد استخراج تصريح الدفن.

وزير التعليم يعزي أسرة الأخصائي

كما أكدت «تعليم شمال سيناء» أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، قام بالاتصال بوكيل الوزارة لتقديم واجب العزاء لمديرية التربية والتعليم ولأسرة المُعلم الذي وافته المنية أثناء عمله اليوم.