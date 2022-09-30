محافظ شمال سيناء يفتتح مستوصف القرماني الطبي.. يضم 9 عيادات خارجية

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بعد صلاة الجمعة اليوم، مستوصف القرماني الطبي، وذلك بحضور اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، واللواء مصطفى محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المحافظة، والدكتور أحمد القرماني، نجل اللواء القرماني، مؤسس مسجد القرماني والمحافظ الأسبق بشمال سيناء محمد عبد المنعم القرماني، والدكتور سليمان عرادة، رئيس التأمين الصحي بالمحافظة، وعدد من النواب والوجهاء وشيوخ الأوقاف والأزهر بشمال سيناء.

9 عيادات خارجية وقسم للتحاليل الطبية

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في تصريحات صحفية، إن مستوصف القرماني يعتبر مستشفى صغير، وهو مستشفى اليوم الواحد، ويشمل 9 عيادات خارجية، وسيتم دعمه بجميع التخصصات الطبية سواء من أطباء البروتوكول أو من أطباء مستشفى العريش العام، على أن يكون الكشف والتذكرة بأجر رمزي، علاوة على وجود تحاليل طبية بأجهزة عالية الدقة.

بدوره قال الدكتور سليمان عرادة، المدير الفني للعيادات الخارجية الخيرية بمسجد القرماني، لـ«الوطن»، إن العيادات جاهزة لجميع التخصصات، وهي دفعة قوية للوقوف بجوار المواطنين من محدودي الدخل، وتعتبر شبه مجانية بـ«أجر رمزي»، وهناك حالات سيتم استثناءها من الكشف بحسب دراسة الحالة، خاصة الحالات الإنسانية.

وأضاف «عرادة»، أن المستوصف سيضم أساتذة واستشاريين في بعض الأيام للكشف على المرضى من أهالي المنطقة، وسيقدم دعم طبي كامل عالي المستوى للأهالي.