محافظ شمال سيناء: 85% نسبة إنجاز الأعمال البحرية في ميناء العريش

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زار ميناء العريش أمس الخميس؛ للوقوف على حجم الأعمال البحرية التي تم تنفيذها، والتي بلغت نحو 85%.

وأضاف «شوشة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن حجم الأعمال كبير جدا بواقع 4 مليارات جنيه تكلفة، كما أن الرصيف الكبير على وشك الانتهاء بطول 150 متر، وهو أحد الأرصفة الرئيسية.

ميناء العريش من أقرب الموانئ لمنطقة جنوب أوروبا

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنّ ميناء العريش من أقرب الموانئ لمنطقة جنوب أوروبا، وأقرب مسافة بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا هي منطقة العريش، لذلك فإن لهذا الميناء خصوصية، بالإضافة إلى أنه يعتبر أحد المنافذ الرئيسة للتصدير الخارجي من منطقة ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أنّ سيناء بها مواد خام كثيرة، وهناك مستقبل زراعي وصناعي كبير في منطقة سيناء، وكان لا بد التفكير في إيجاد منفذ على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة جنوب أوروبا بالكامل.

أسبقية لتطوير الجانب البحرية من ميناء العريش

وأكد: «الجزء البحري من الميناء له الأسبقية في التطوير ويتم إنشاء 3 أرصفة رئيسة، ولكي تنشئ هذه الأرصفة كان لا بد من وجود حاجز أمواج حتى لا تتأثر حركة رسو المراكب، ونسبة الإنجاز بلغت 85% من الأعمال البحرية، والجزء القادم سيكون مخصصا للوجستيات على اليابسة».