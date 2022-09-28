«اتحضر للأخضر».. مزارع يتبرع بـ500 شتلة زيتون لقرى شمال سيناء

تبرع أحد المزارعين بقرية أبو طويلة جنوب الشيخ زويد بما يقرب 500 شتلة زيتون لأهالى القرى جنوب الشيخ زويد وجنوب رفح.

قال سليمان أبو بخيت أحد أصحاب المشاتل أنه تنفيذا للمبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» ودعم المزارعين سوف يقوم بالتبرع بعدد 500 شتلة زيتون من النوع الفنزويلي الجيد للمزارعين من سكان القرى جنوب المدينة.

وأضاف أبو بخيت في حديثه لـ«الوطن»، أنه بهذا التبرع يدعم المحافظة ومجلس المدينة في تشجير المنطقة وعودة الواحة الخضراء من ناحية، وأيضا مساعدة المزارعين من أهالي القرى من ناحية أخرى، بهدف الوقوف جميعا صفا واحدا لأنجاح الزراعة في تلك المنطقة الخصبة

وكيل مديرية الزراعة: 40 ألف شتلة وصلت القرى

قال عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إن حجم التبرعات بشتلات الزيتون والعطايا التي وصلت للمزارعين من سكان القرى تجاوز 40 ألف شتلة، وهناك مجموعة أخرى سوف تصل من الشتلات بالتنسيق مع مجالس المدن ومركز بحوث الصحراء

محافظ شمال سيناء يوجه بضرورة متابعة زراعة تلك المنطقة

بدوره أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعليمات لرؤساء المدن خلال الاجتماع التنفيذي الذى عقد بديوان عام المحافظة، ضرورة دعم المزارعين وتوصيل التيار الكهربائي لجميع المناطق الصحراوية والزراعية، والعمل على تشغيل الآبار.

ووجه المحافظ اللجنة التنفيذية بالديوان العام مراقبة ومتابعة عملية الزراعة والتشجير، على أن تكون تلك المناطق من باكورة المنطقة الزراعية في سيناء.