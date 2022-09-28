رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«اتحضر للأخضر».. مزارع يتبرع بـ500 شتلة زيتون لقرى شمال سيناء

كتب:

حسين ابراهيم
07:20 ص | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
شتلات الزيتون

شتلات الزيتون

تبرع أحد المزارعين بقرية أبو طويلة جنوب الشيخ زويد بما يقرب 500 شتلة زيتون لأهالى القرى جنوب الشيخ زويد وجنوب رفح.

قال سليمان أبو بخيت أحد أصحاب المشاتل أنه تنفيذا للمبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» ودعم المزارعين سوف يقوم بالتبرع بعدد 500 شتلة زيتون من النوع الفنزويلي الجيد للمزارعين من سكان القرى جنوب المدينة.

وأضاف أبو بخيت في حديثه لـ«الوطن»، أنه بهذا التبرع يدعم المحافظة ومجلس المدينة في تشجير المنطقة وعودة الواحة الخضراء من ناحية، وأيضا مساعدة المزارعين من أهالي القرى من ناحية أخرى، بهدف الوقوف جميعا صفا واحدا لأنجاح الزراعة في تلك المنطقة الخصبة

وكيل مديرية الزراعة: 40 ألف شتلة وصلت القرى

قال عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إن حجم التبرعات بشتلات الزيتون والعطايا التي وصلت للمزارعين من سكان القرى تجاوز 40 ألف شتلة، وهناك مجموعة أخرى سوف تصل من الشتلات بالتنسيق مع مجالس المدن ومركز بحوث الصحراء

محافظ شمال سيناء يوجه بضرورة متابعة زراعة تلك المنطقة

بدوره أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعليمات لرؤساء المدن خلال الاجتماع التنفيذي الذى عقد بديوان عام المحافظة، ضرورة دعم المزارعين وتوصيل التيار الكهربائي لجميع المناطق الصحراوية والزراعية، والعمل على تشغيل الآبار.

ووجه المحافظ اللجنة التنفيذية بالديوان العام مراقبة ومتابعة عملية الزراعة والتشجير، على أن تكون تلك المناطق من باكورة المنطقة الزراعية في سيناء.

اقرأ المزيد:

جنوب سيناء تستعد لبدء موسم عصر الزيتون.. أجود أنواع الزيوت وأقلها حموضة

عودة أشجار الزيتون لشمال سيناء بعد تشغيل الآبار.. والأهالي يشاركون في زراعتها

اليوم وزيرا الهجرة والبيئة تستعرضان جهود الغربية لمبادرة أتحضر للأخضر

مدير المحميات الطبيعية: مبادرة "أتحضر للأخضر" تهدف لنشر الوعي

لجنة لحل شكاوى المستفيدين من «مشروع المنح» في قرى الشيخ زويد

«المصرية للاتصالات» تطلق قافلة مواد غذائية لدعم أهالي قرى الشيخ زويد

توزيع 400 شنطة رمضانية ولحوم احتفالاً بعودة أهالي قرى الشيخ زويد

ترميم وصيانة 12 مدرسة في قرى الشيخ زويد بشمال سيناء

صرف تعويضات لـ 38 من المتضررين في قرى جنوب وغرب الشيخ زويد

استثناء تلاميذ قرى الشيخ زويد من استيفاء الأوراق للعودة لمدارسهم

بعد عودة الخدمات.. أطفال قرى الشيخ زويد يتابعون أولمبياد طوكيو

عودة الكهرباء لبعض قرى الشيخ زويد بعد انقطاع دام 48 ساعة

أمطار خفيفة على قرى الشيخ زويد ورفح

رجوع اهالي 3 قرى إلى منازلهم جنوب الشيخ زويد
بقلم حسين ابراهيم